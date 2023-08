Russisch leger heeft "over volledig front" te kampen met "laag moreel”, onderlinge strijd en materiaaltekort”

Britse verpleeg­ster die zeven baby’s vermoordde, had het vooral op meerlingen gemunt: hoe ging ze te werk?

Ze koos de meest kwetsbare slachtoffers uit - prematuurtjes van enkele uren tot enkele dagen oud - om te vermoorden. Minstens zeven, maar als het aan haar had gelegen nog veel meer. Ze keek toe op het immense verdriet van hun ouders en hield details nauwgezet bij in schriftjes. Het verhaal van horrorverpleegster Lucy Letby (33) - de ergste kindermoordenaar in Engeland en voorgoed achter de tralies - tart alle verbeelding. Hoe is dit kunnen gebeuren? We zetten alle feiten op een rij.