Russisch Grondwettelijk Hof keurt annexatie goed

Oekraïne claimt volledige controle over Lyman

Volgens de Oekraïense president Volodymyr Zelensky is de stad Lyman in Donetsk volledig onder controle van het Oekraïense leger. “De plaats is ontdaan van Russen”, zei de Oekraïense president. De Oost-Oekraïense plaats Lyman was ruim vier maanden lang een bolwerk van Russische of pro-Russische troepen in de regio Donetsk.

13:17