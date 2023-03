Russisch gevechtsvliegtuig ramt Amerikaanse drone boven Zwarte Zee, Moskou schuift schuld van zich af

Een Russisch gevechtsvliegtuig heeft een Amerikaanse surveillance-drone boven de Zwarte Zee neergehaald. Dat meldt het Amerikaanse legercommando in Europa, US EUCOM, in een persbericht. De Amerikaanse luchtmacht moest de drone meteen na de crash in zee doen neerstorten. “Deze agressieve daden van Russische bemanningen zijn gevaarlijk en kunnen leiden tot misrekening en onbedoelde escalatie”, aldus US EUCOM. Het Russische ministerie van Defensie heeft ondertussen verklaard niet verantwoordelijk te zijn voor de crash.

KIJK. Russisch gevechtsvliegtuig haalt Amerikaanse drone neer: welke gevolgen heeft dit? Professor David Criekemans legt uit

Het incident deed zich voor boven internationale wateren in de Zwarte Zee, in de buurt van Oekraïne, meldt US EUCOM. Twee Russische ‘Su-27'-straaljagers voerden een “onveilige en onprofessionele onderschepping” van de drone uit, klinkt het. Daarbij raakte één van de vliegtuigen de propeller van de Amerikaanse drone van het type ‘MQ-9 Reaper’.

De Amerikaanse troepen zagen zich vervolgens genoodzaakt om het onbemande toestel te doen neerstorten in de Zwarte Zee.

Volledig scherm Illustratiebeeld van een ‘MQ-9 Reaper’-drone. © AFP

“Roekeloze en onveilige daad”

Nog voor de botsing zouden de Russische gevechtsvliegtuigen meermaals brandstof op de drone hebben gedumpt en op een “roekeloze, milieuonvriendelijke en onprofessionele” manier voor het toestel hebben gevlogen. “Dit incident toont een volledig gebrek aan competentie aan”, klinkt het.

“Onze MQ-9 voerde routineoperaties uit in het internationale luchtruim toen het werd onderschept en geraakt door een Russisch vliegtuig, wat een crash als gevolg had”, liet James Hecker, commandant van de Amerikaanse luchtmacht in Europa en Afrika, weten. Door de botsing is de drone volledig verloren gegaan. “Amerikaanse en geallieerde vliegtuigen blijven opereren in het internationale luchtruim en we roepen de Russen op zich professioneel en veilig te gedragen.”

“Russische vliegtuigen kwamen niet in contact met drone”

Rusland heeft ondertussen ontkend dat de drone onder vuur werd genomen of op een andere manier werd aangevallen, zo staat in een persbericht dat via het staatspersagentschap TASS werd verspreid.

Volgens het Russische ministerie van Defensie waren twee gevechtsvliegtuigen opgestegen om de drone boven de Zwarte Zee te onderscheppen. De drone zou te snelle manoeuvres hebben gemaakt waardoor het de controle verloor en in zee stortte, aldus het Russische leger. “De Russische vliegtuigen gebruikten geen boordwapens, kwamen niet in contact met het onbemande vliegtuig en keerden veilig terug naar hun thuisbasis”, beweren de Russen.

Eerdere onderscheppingen

De Amerikaanse president Joe Biden werd door de de nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan op de hoogte gebracht van het incident. Dat meldt de woordvoerder van de Nationale Veiligheidsraad John Kirby. Volgens Kirby is het “niet ongewoon” dat Russische straaljagers Amerikaanse vliegtuigen boven de Zwarte Zee onderscheppen. Zo vinden er in het luchtruim boven de Zwarte Zee regelmatig interacties tussen drones en vliegtuigen van NAVO-landen en van de Russische strijdkrachten plaats. Maar Kirby benadrukt dat de Russische daad in dit geval “uitzonderlijk roekeloos” was.

De Verenigde Staten zetten de drones sinds het begin van de oorlog in Oekraïne in boven de Zwarte Zee om het gebied in de gaten te houden. ‘MQ-9 Reaper’-drones worden geproduceerd door het Amerikaanse bedrijf General Atomics en voeren observatieopdrachten uit. Daarvoor heeft het toestel moderne sensoren aan boord. Volgens de luchtmacht kunnen de drones tot 15 kilometer hoog vliegen.

KIJK. Wat na crash Russisch gevechtsvliegtuig met Amerikaanse drone? Carolien van Nunen geeft uitleg

Volgens professor internationale politiek David Criekemans (Universiteit Antwerpen) zal het incident niet per se tot een escalatie tussen Rusland en de VS leiden. “De Amerikanen zullen protest aantekenen en zouden ook kunnen beslissen om meer vluchten van dit type uit te voeren en meer inlichtingen te vergaren, en dat is net het tegengestelde van wat de Russen willen”, voorspelt Criekemans.

De VS zijn alvast van plan om de Russische ambassadeur in Washington op het matje te roepen. “We staan op hoog niveau in contact met de Russen om hen onze scherpe bezwaren over te brengen”, verklaarde de diplomatieke woordvoerder Ned Price.

