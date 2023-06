Russisch gerecht verwerpt verzoek tot vrijlating Amerikaanse journalist Evan Gershkovich

Na een zitting achter gesloten deuren besliste de rechter “niet in te stemmen” met het beroep dat Gershkovich tegen zijn opsluiting aantekende. Eind mei was de 31-jarige verslaggever van The Wall Street Journal in beroep gegaan tegen de verlenging van zijn voorhechtenis.

De krant berichtte dat de ambassadrice van de Verenigde Staten in Moskou, Lynne Tracy, op de zitting aanwezig was. De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken, Sergej Rjabkov, bevestigde dat de VS opnieuw consulaire toegang tot Gershkovich hadden gevraagd. “Dat wordt bekeken”, zei hij.

De reporter werd in maart in de miljoenenstad Jekaterinenburg in de Oeral door de geheime dienst FSB opgepakt. Hij wordt verdacht van het vergaren van geheime informatie over de Russische militaire industrie voor Amerikaanse instanties. The Wall Street Journal wijst dit van de hand. Gershkovich was met een officiële accreditatie aan het werk.

Ook de Amerikaanse regering eist de onmiddellijke vrijlating van de correspondent. Bij een veroordeling riskeert de Amerikaan met Russische wortels tot twintig jaar cel.