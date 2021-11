Russisch gasbedrijf Gazprom start met aanvulling Europese reserves

Vliegtui­gen vertrekken synchroon vanaf parallelle start- en landings­baan vanop de luchthaven in Heathrow

Vliegtuigen van rivaliserende luchtvaartmaatschappijen British Airways en Virgin Atlantic zijn samen opgestegen op de luchthaven van Heathrow. Deze actie deden ze om het einde van het inreisverbod naar de Verenigde Staten te vieren. Passagiers stonden opgewonden in de rij, omdat ze eindelijk vrienden en familie kunnen bezoeken in de VS.

8 november