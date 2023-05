Russen zetten nu ook slinks aangepaste bommen uit Sovjettijd in, en die glippen door luchtverdediging Oekraïne

Oude bommen, nieuwe mogelijkheden: Oekraïense en Amerikaanse functionarissen zeggen bij ‘The New York Times’ dat de Russen nu ook oude Sovjet-vliegtuigbommen in Oekraïne inzetten. En opvallend: sommige van de oude kleppers worden speciaal aangepast zodat ze kunnen ‘zweven’ over lange afstanden. Daardoor is het bijna onmogelijk voor het Oekraïense leger om ze uit de lucht te schieten.

Dat Rusland zich na maandenlange oorlogsvoering en slinkende voorraden genoodzaakt ziet om ook (stok)oud materiaal in te zetten in Oekraïne, wordt soms op hoongelach onthaald. Maar onderschatten mag je ze nooit, de Russen. Oud materiaal kan ook gevaarlijke nieuwe mogelijkheden bieden, zéker als er slim en slinks mee wordt omgegaan. En dat gebeurt ook. ‘The New York Times’ heeft het over een “nieuwe destructieve twist” in de oorlog in Oekraïne, die alleen meer heviger lijkt te worden.

Lees ook PREMIUM En plots is de frontlijn dubbel zo lang voor de Russen

Moeilijker dan de modernste raketten

Volgens zowel Amerikaanse en Oekraïense militaire functionarissen als onafhankelijke analisten zetten de Russen steeds vaker oudere bommen uit de Sovjettijd in. En hoewel oud materiaal belangrijke beperkingen heeft, blijkt het moeilijker voor de Oekraïense luchtafweer om juist deze bommen neer te halen. Veel moeilijker zelfs dan de modernste en snelste Russische raketten, waar de Oekraïners erg bedreven in zijn geworden om die te onderscheppen. Zo slaagde Oekraïne er de afgelopen weken weer in “massale” drone-aanvallen en raketaanvallen neer te slaan. De voorraad van de Russen slinkt.

Volledig scherm Een medewerker van de Oekraïense noodhulpdienst ruimt een niet-ontplofte Russische vliegtuigbom van het type FAB-500 op in het dorp Preobrazjenka. © SOPA Images/LightRocket via Gett

Maar de vliegtuigbommen uit de Sovjettijd zijn anders. “Dit is de evolutie van de oorlog in de lucht”, klinkt het bij luitenant-kolonel Denys Smazhhnyi van de Oekraïense luchtmacht. “Eerst probeerden ze het met kruisraketten en we schoten ze neer. Dan probeerden ze het met drones en we schoten ze neer. Ze zoeken constant naar oplossingen om ons te kunnen raken. En wij zoeken constant naar oplossingen om ze tegen te houden. Ontwikkeling, tegenactie, ontwikkeling, tegenactie. Het is helaas een non-stop proces.”

Moderne gevechtsvliegtuigen

Volgens de militaire functionarissen hebben de Russen sommige van de zware Sovjetbommen uitgerust met speciale satellietnavigatiesystemen en ‘vleugels’, waardoor hun bereik groter wordt. Met andere woorden: ze transformeren een eenvoudig, ouderwets wapen waar Moskou er duizenden van heeft liggen, in een moderne geïmproviseerde zweefbom of glijbom.

Volledig scherm Vervolgens worden de aangepaste bommen gedropt met moderne gevechtsvliegtuigen. © reuters

Die droppen ze volgens een anoniem lid van het Amerikaanse ministerie van Defensie vanuit hun moderne, eersteklas Su-34 -en SU-35- gevechtsvliegtuigen vanop afstanden die buiten het bereik blijven van het Oekraïense afweergeschut: de jets vliegen over door de Russen gecontroleerd gebied, waar de Oekraïense luchtverdediging niet reikt, en laten daar de bommen los. De bommen ‘zweven’ daarop een dertigtal kilometer of meer verder, steken de frontlijn over en treffen met succes Oekraïens gebied.

Hypersonische Kinzjal-raketten

Het klinkt misschien gek, maar volgens de functionarissen zijn deze bommen zelfs nog moeilijker om neer te halen dan de beruchte hypersonische Kinzjal-raketten waarvan de Oekraïners er recent enkele van zouden hebben vernietigd met het moderne Amerikaanse Patriot-luchtverdedigingssysteem.

“Een Kinzjal heeft een langere vliegduur op hogere hoogtes”, legt Ian Williams van de Amerikaanse denktank Center for Strategic and International Studies (CSIS) uit. “Zweefbommen aan de andere kant zijn geen wapens waar het Patriot-systeem tegen is ontworpen.” Het mobiele Patriot-systeem, een van ‘s werelds meest geavanceerde luchtafweersystemen, kan worden gebruikt om vliegtuigen, ballistische raketten en kruisraketten onschadelijk te maken.

Volledig scherm Een Amerikaans Patriot-luchtafweersysteem. © AFP

Zoals altijd met experimenten en ontwikkeling gaat het ook mis. Zo dropte een Russisch gevechtsvliegtuig eind april per ongeluk een bom op Belgorod, een Russische stad nabij de grens met Oekraïne. Volgens Russische bronnen raakte niemand gewond, maar enkele dagen later werden volgens Russische media wel nog twee onontplofte vliegtuigbommen teruggevonden in hetzelfde gebied. Het is niet zeker of het ging om ‘gewone’ ouderwetse bommen of de nieuwe zwevende versies, schrijft ‘The New York Times’.

KIJK. Russisch gevechtsvliegtuig schiet per ongeluk op Belgorod

Roep om F-16's

De Oekraïners gebruiken nu onder meer de dreiging van de aangepaste bommen om te blijven drukken op het belang van F-16's. Ze hopen met de gevechtsvliegtuigen de Russische jets weg te kunnen jagen.

“Deze bommen proberen te intercepteren is niet effectief, zelfs niet rationeel”, stelt Yuriy Ignat, woordvoerder van de Oekraïense luchtmacht. “De enige weg uit deze situatie en de enige weg om dit te stoppen is om rechtstreeks de vliegtuigen aan te vallen die deze bommen lanceren.”

KIJK OOK. België zal Oekraïense piloten opleiden om F-16's te besturen