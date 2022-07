Russen willen dat Poetin heerser genoemd wordt

Oekraïne roept inwoners in zuiden op te evacueren voor tegenaan­val op bezette gebieden

Inwoners van de regio’s Cherson en Zaporizja in het zuiden van Oekraïne moeten zo snel mogelijk geëvacueerd worden, zei de Oekraïense vicepremier Irina Veresjtsjoek op de nationale televisie. Oekraïne is van plan tegenaanvallen uit te voeren in de deels door Rusland bezette gebieden.

10 juli