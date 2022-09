Russen vluchten land uit na aankondiging mobilisatie: files aan grenzen met Finland en Georgië, internationale vluchten uitverkocht

Lees alle ontwikkelingen over de oorlog in Oekraïne in ons dossier .

Volgens Matti Pitkäniitty, leider voor internationale aangelegenheden van de Finse grenswacht, kwamen woensdag in totaal 4.824 Russen over de grens in Finland aan. Dezelfde dag vorige week waren dat er 3.133.



Voordien had de grenswacht berichten op sociale media ontkend, waarin sprake was van 35 kilometer file voor de Russisch-Finse grens. De video’s die dat moesten aantonen, dateren van vroeger en zijn uit de context gerukt, luidde het.