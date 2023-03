Russen verloren al zo veel zwaar materieel dat ze nu zelfs 60 jaar oude tanks moeten inzetten

Russische troepen vallen Bachmoet onophoude­lijk aan, zegt Kiev

De Russische troepen hebben ook zondag alles in het werk gesteld om de Oost-Oekraïense stad Bachmoet met alle buitenwijken in te nemen. “Ze vallen Bachmoet en de omliggende plaatsjes onophoudelijk aan”, liet de generale staf in Kiev zondagavond weten. President Volodymyr Zelensky vulde dat aan met de mededeling dat de strijd in het gebied “pijnlijk en zwaar” is. Hij prees de moed van de Oekraïense manschappen.