Russen slopen gebombardeerd theater in Marioepol: “Ze willen de moord op honderden burgers verdoezelen”

Recente beelden tonen dat ravage in Oekraïense havenstad Marioepol nog duidelijk zichtbaar is

Bijna een half jaar nadat Rusland de Oekraïense havenstad Marioepol belegerde, is de vernieling nog duidelijk zichtbaar. De stad werd meer dan twee maanden lang bezet en met bommen bestookt. Sindsdien kwam er weinig onafhankelijk nieuws over de stad aan het licht. Oekraïens regeringsadviseur Anton Gerashchenko deelt nu een video op zijn sociale media over de toestand van die stad. Bekijk de beelden in bovenstaande video.

3 november