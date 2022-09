Russen proberen massaal vlucht te boeken naar buitenland, maar “geen tickets voor mannen tussen 18 en 65"

Protesten uitgebro­ken in verscheide­ne steden in Rusland tegen gedeelte­lij­ke mobilisa­tie: al zeker 746 mensen aangehou­den in 36 steden

In verscheidene steden in Rusland is protest uitgebroken tegen het besluit van president Vladimir Poetin om een deel van de bevolking onder de wapens te roepen voor de strijd in Oekraïne. Volgens de Russische burgerrechtenorganisatie OVD-Info zijn al zeker 746 mensen aangehouden in 36 steden. Vermoedelijk zijn dat er in werkelijkheid zelfs meer. “We publiceren alleen de namen van die mensen van wie we het zeker weten en van wie we de namen kúnnen publiceren.”

19:49