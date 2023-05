Russen lijden stevig terreinverlies rond Bachmoet: “Ons leger slaat op de vlucht”

Update Verdachte (32) opgepakt in zaak rond Franse spoorwega­gent die stierf door mysterieu­ze vloeistof

In de Franse stad Saint-Étienne, in de provincie Loire, is een verdachte opgepakt in de zaak rond de 41-jarige spoorwegagent die vorige maand overleed nadat hij van een mysterieuze vloeistof had gedronken. Iemand had het goedje achtergelaten in het station van Châteaucreux. Uit onderzoek bleek achteraf dat de vloeistof cocaïne bevatte en de agent aan een overdosis was bezweken. De verdachte die nu is opgepakt, is vermoedelijk een drugsdealer uit Suriname.