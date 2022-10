Russen kopen dit jaar aanzienlijk meer antidepressiva

Het aantal verkochte verpakkingen ligt daarmee 48 procent hoger dan vorig jaar, de stijging van de uitgaven ligt zelfs 70 procent hoger. Het is nog onduidelijk of de hoge cijfers in verband kunnen worden gebracht met de oorlog in Oekraïne, die op 24 februari van start ging.



Volgens de statistieken kopen Russen vooral meer antidepressiva in grote steden. De consumptie is het hoogst in Moskou, Sint-Petersburg en de oblast Moskou. Naast antidepressiva is ook het gebruik van kalmerende middelen aanzienlijk toegenomen.