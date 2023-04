Russen klonen nu ook Ikea, de Zweden overwegen actie: “Hebben niets met Swed House te maken”

Update “Zwaarbewa­pen­de huurmoorde­naars” stormen Mexicaans zwempara­dijs binnen en vermoorden zes volwasse­nen en een kind

Bij een zwembad in Mexico heeft een gewapend commando zaterdag zeven mensen, onder wie een kind van zeven jaar oud, gedood. De moorden vonden plaats in de staat Guanajuato, in het midden van het land. Dat hebben de plaatselijke autoriteiten gezegd.