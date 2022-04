Russen hergroeperen in het oosten: “Troepen hebben twee strategieën, waaronder grote omsingeling”

De vreemdste vragen die Republikei­nen voorlegden aan de eerste zwarte vrouwelij­ke opperrech­ter: “Wat is een vrouw?”

Ketanji Brown Jackson wordt de nieuwe rechter in het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten. De Amerikaanse senaat heeft met een nipte meerderheid van 53 tegen 47 haar benoeming goedgekeurd. Dat verliep niet van een leien dakje voor de eerste Afro-Amerikaanse vrouw in het hoogste rechtscollege van de VS. Republikeinse senatoren bestookten haar tijdens marathonzittingen met een spervuur aan vaak ridicule en suggestieve vragen. Zoals: “Wat is de definitie van een vrouw?” De 51-jarige Brown Jackson liet zich niet uit haar lood slaan.

8 april