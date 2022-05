Russen gijzelen tienerzoon van Oekraïens politicus: “Maar ik kán niet op hun eisen ingaan”

Amerikaan­se Democrate Nancy Pelosi krijgt geen communie meer omwille van abortus­steun

De Amerikaanse parlementsvoorzitter Nancy Pelosi mag in de regio San Francisco niet langer de heilige communie ontvangen vanwege haar steun voor abortusrechten. Dat heeft de aartsbisschop van de stad in een brief laten weten die vrijdag is vrijgegeven.

5:06