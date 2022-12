Russen executeerden honderden Oekraïense burgers bij start van oorlog

In de eerste maanden van de Russische invasie in Oekraïne hebben de Russische troepen honderden troepen standrechtelijk geëxecuteerd. Volgens de Hoog Commissaris voor de Mensenrechten van de VN, Volker Türk, gaat het mogelijk om oorlogsmisdaden.

Een VN-onderzoekscommissie telde in drie regio's tussen de start van de invasie, op 24 februari, en 6 april niet minder dan 441 van deze executies en moorden door Russen. Dat zei Türk bij de voorstelling van het commissierapport voor de Mensenrechtenraad. Concreet gaat het om 341 mannen, 72 vrouwen, 20 jongens en 8 meisjes, in 102 steden en dorpen in de regio's Kiev, Tsjernihiv en Soemy. “De echte cijfers zijn waarschijnlijk nog veel hoger, en we zijn nog 198 andere moorden aan het onderzoeken in deze regio’s”, aldus Türk.

Alleen al in Boetsja, een voorstad van Kiev waar na de terugtrekking van de Russische troepen in maart honderden lichamen werden ontdekt, hebben de speurders 73 burgermoorden gedocumenteerd. En vandaag is nog verder onderzoek nodig op nog eens 105 andere lichamen uit Boetsja.

Oorlogsmisdaad

De VN-topman zegt “duidelijke aanwijzingen” te hebben dat de gedocumenteerde executies een oorlogsmisdaad vormen. “In sommige gevallen hebben Russische soldaten burgers geëxecuteerd in geïmproviseerde detentiefaciliteiten”, zei Türk. “Anderen zijn na een veiligheidscontrole ter plaatse gedood, bij de ingang van of in hun huizen, of zelfs wanneer ze hun handen opstaken en geen bedreiging vormden.” Daarnaast zijn ook gevallen gedocumenteerd waarbij Russische pantservoertuigen op gebouwen schoten, en daarbij burgers thuis ombrachten.

De Mensenrechtencommissaris blijft intussen mensenrechtenschendingen in de conflictregio verder documenteren.

Volledig scherm Volker Türk, Hoog Commissaris voor de Mensenrechten van de Verenigde Naties. © REUTERS