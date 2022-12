Russen die “sociale orde ondermijnen of saboteren” riskeren vanaf nu levenslang

Opmerkelij­ke beelden tonen moment waarop vrouw beeld kindje Jezus steelt uit kerststal

Op bovenstaande bewakingsbeelden is te zien hoe een vrouw een beeld van kindje Jezus steelt uit een kerststal in de Nederlandse gemeente Kerkrade. De vrouw stal het beeldje net op kerstdag, de geboortedag van Jezus. De eigenaar van de kerststal deed een oproep aan de vrouw om het beeld terug te brengen en dat werkte. Twee dagen later bracht ze het beeld terug.

28 december