Russen die proberen te vluchten naar Georgië worden opgewacht aan de grens door rekruteringscentrum leger

Ambtenaren bij de grensovergang moeten “burgers in de mobilisatieleeftijd oproepen of dagvaarden”, aldus de autoriteiten. Op recente satellietbeelden is te zien dat de rijen vanuit Rusland kilometerslang zijn. Veel mensen die de oversteek naar Georgië proberen te maken, zien er uitgeput uit, zegt een BBC-correspondent. Sommigen komen al wandelend met hun koffers achter zich aan slepend. Anderen zijn per auto of fiets aangekomen. Een man liet aan de BBC een polaroid zien van zijn dochtertje Arisha. Hij zei dat hij haar wilde zien opgroeien, en niet zien sterven in de zinloze oorlog in Oekraïne. Een andere jongeman uit Moskou zei dat “de gevaarlijke president Vladimir Poetin” de reden was dat hij vluchtte.

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van de Russische deelrepubliek Noord-Ossetië, waar de grensovergang Verkhniy Lars is, zei aan de BBC dat daar al zestig man personeel was ingezet en beschreef de situatie als “extreem gespannen”. Ze voegden eraan toe dat het rekruteringscentrum van het leger in de nabije toekomst zou worden geopend.

Uitzichtloze situatie

Er zijn ook lange rijen gemeld bij de Russische grensovergangen met Mongolië en Kazachstan. President Kassym-Jomart Tokayev van Kazachstan heeft dinsdag gezworen de veiligheid en het welzijn van de Russen die een “uitzichtloze situatie ontvluchten”, te beschermen. Het Russische ministerie van Defensie zei dinsdag dat het niet zou streven naar uitlevering van Russische onderdanen die naar het buitenland reizen om te voorkomen dat ze bij het leger worden ingelijfd.

Volledig scherm Russen stappen naar Georgië om niet te moeten vechten in Oekraïne. © Photo News

President Poetin kondigde op 21 september een gedeeltelijke mobilisatie aan en minister van Defensie Sergei Shoigu verklaarde later dat 300.000 reservisten zouden worden opgeroepen. Maar berichten in Russische oppositiemedia suggereerden dat tot een miljoen mensen zouden kunnen worden opgeroepen, waarbij erop werd gewezen dat het werkelijke aantal mensen dat zou worden opgeroepen geheim was.

Ernstig falen

Volgens een aantal militaire deskundigen in het Westen toont het besluit van Poetin om reservisten op te roepen aan dat de Russische troepen ernstig falen op het slagveld in Oekraïne. In een ongebruikelijke zet gaf het Kremlin maandag toe dat er fouten werden gemaakt in zijn mobilisatiecampagne, te midden van een groeiende publieke oppositie in het uitgestrekte land. “Er zijn gevallen waarin het decreet wordt overtreden”, zei Poetins woordvoerder Dmitri Peskov, die eraan toevoegde dat “alle fouten zullen worden gecorrigeerd”.

Op dinsdag werd Sergei Baranovsky, de topambtenaar die verantwoordelijk was voor de mobilisatie in het uiterste noordoosten van de regio Magadan, ontslagen. Volgens verschillende berichten - ondersteund door beelden op sociale media - worden mensen zonder militaire ervaring, of die te oud of gehandicapt zijn, opgeroepen.

Sinds de aankondiging van de mobilisatie zijn ook meer dan 2.000 mensen aangehouden bij protesten in heel Rusland. “Wij zijn diep verontrust door het grote aantal mensen dat naar verluidt is gearresteerd”, zei Ravina Shamdasani, de woordvoerster van het VN-mensenrechtenbureau.

Volledig scherm Russen stappen naar Georgië om niet te moeten vechten in Oekraïne. © REUTERS