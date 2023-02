Russen bulldozeren bezet Marioepol: uitgelekte plannen tonen hoe ze er compleet nieuwe stad van willen maken

Voormalig oligarch Michail Chodorkov­ski: "Poetins einde zal eerder vroeg dan laat komen”

Hij was volgens het Amerikaanse zakentijdschrift ‘Forbes’ ooit de rijkste oligarch van Rusland, maar viel in ongenade nadat hij zich kritisch uitliet over president Poetin en aangeklaagd werd voor belastingontduiking en fraude. Michail Chodorkovski (59) vluchtte naar het buitenland en daar gaf hij nu een opmerkelijk interview aan de Duitse zakenkrant ‘Handelsblatt’. Daarin was hij duidelijk over de toekomst van Poetin: “Zijn einde zal eerder vroeg dan laat komen.”