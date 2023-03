Russen bouwen bezet Marioepol opnieuw op: niks mag er aan herinneren dat dit vroeger een Oekraïense stad was

Boris Johnson nomineert vader voor ridder­schap: “Belache­lijk, maar klassiek voor een man als Johnson”

De voormalige Britse premier Boris Johnson heeft zijn vader Stanley voorgedragen voor een ridderorde in zijn ontslaglijst. Dat meldt de Britse krant The Times vandaag. Hij wordt er daarom van beschuldigd “het eresysteem in diskrediet te hebben gebracht.”