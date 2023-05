Russen bombarderen thuisstad Oekraïense deelnemers Songfestival: “Net terwijl we op podium zongen over onze onverzettelijkheid”

KIJK. Op beelden die op sociale media gedeeld worden, zijn ontploffingen te zien

In de stad Ternopil, in het westen van Oekraïne, sloegen zaterdagavond meerdere Russische raketten in. Daarbij raakten twee mensen gewond, meldt het hoofd van de regionale overheid aan de ‘BBC’. De burgemeester van Ternopil bevestigt dat opslagplaatsen werden beschadigd bij de aanval. “Brandweerlui zijn de hele nacht aan het werk geweest en zijn nog steeds bezig”, aldus burgemeester Nadal. Het vuur werd onder controle gebracht.

Tien minuten voor hun optreden in de Liverpool Arena schreef het popduo Tvorchi op Instagram dat hun thuisstad werd aangevallen. Achteraf bevestigden ze dat: “Ternopil is de naam van onze thuisstad, die werd gebombardeerd door Rusland terwijl we op het songfestivalpodium zongen over onze stalen harten, onverzettelijkheid en wilskracht.” Ze riepen Europa ook op om zich te verenigen tegen de oorlog: “Europe, unite against evil for the sake of peace!”, klonk het.