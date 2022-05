Russen bombarderen school in Loehansk: “Wellicht 60 doden”

86-jarige Saoedische koning Salman opgenomen in het ziekenhuis voor onderzoek

Koning Salman van Saoedi-Arabië is voor onderzoeken opgenomen in het ziekenhuis. De 86-jarige monarch verblijft in een gespecialiseerd ziekenhuis in de kuststad Djedda, deelt het koninklijk hof zondag volgens het staatspersbureau SPA mee. Het is niet duidelijk aan welke onderzoeken koning Salman precies onderworpen wordt.

13:54