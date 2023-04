Russen bombarderen Oekraïense stad Zaporizja: vader en 11-jarige dochter omgekomen, brandstofdepot vernietigd

Lichaam van Franse vrouw (36) aangetrof­fen, 72-jarige vader gearres­teerd: “Hij sloot haar en haar moeder op”

In de Franse stad Marseille, in het zuiden van het land, is het lichaam van een 36-jarige vrouw aangetroffen in gruwelijke omstandigheden. De jonge vrouw lag dood tussen een hoop afval en uitwerpselen. Haar 72-jarige vader is gearresteerd en wordt beschuldigd van ontvoering met de dood als gevolg. De man zou zijn dochter en vrouw regelmatig hebben opgesloten.