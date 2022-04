Russen bombarderen Kiev “net na gesprek” VN-chef Guterres met Zelensky in Oekraïense hoofdstad: “Dit laat hun ware aard zien”

Lees alles over de Russische invasie in dit dossier .

VN-chef Guterres zei "geschokt" te zijn door de raketaanvallen. "Niet zozeer omdat ik hier nu ben, maar omdat Kiev een heilige stad is voor Oekraïners en Russen", aldus Guterres. Een woordvoerder van de VN-chef zei tegen CBS News dat de raketten niet ver van het hotel waar Guterres verblijft doelwitten troffen. “We zijn in veiligheid”, zo deelt Saviano Abreu, woordvoerder van de secretaris-generaal, achteraf mee aan journalisten. “Het is een oorlogsgebied, maar het is choquerend dat het gebeurt dicht bij een plaats waar wij ons bevonden”.

Volgens de Oekraïense hulpdiensten zijn zeker tien mensen gewond geraakt. “Als gevolg van vijandelijke beschietingen is een brand uitgebroken op een 25 verdiepingen tellend woongebouw, waarvan de eerste twee verdiepingen gedeeltelijk werden verwoest”, zo wordt meegedeeld via Facebook.

Zelensky zegt in een videoboodschap op Telegram dat Kiev getroffen werd door “vijf raketten”. De aanval vond volgens hem plaats “net na afloop van het gesprek” met Guterres. “Dit zegt veel over de werkelijke houding van Rusland ten opzichte van de internationale instellingen”, klinkt het nog.

De Amerikaanse Defensiewoordvoerder John Kirby laat aan CNN weten dat de VS proberen te analyseren wat er precies gebeurd is, maar "op dit moment geen duidelijk beeld hebben van wat er precies getroffen is". Volgens Zelensky hebben de Russen tegelijkertijd ook Odessa en andere Oekraïense steden met raketten aangevallen. Dat laat volgens de Oekraïense president zien dat "we nog niet kunnen ontspannen en we niet moeten denken dat de oorlog voorbij is".