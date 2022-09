Russen boeken massaal vliegtickets naar het buitenland na speech van Poetin

Carolien van Nunen: “Poetin kiest voor verdere escalatie, niet voor diplomatie”

In een langverwachte tv-toespraak heeft de Russische president zijn landgenoten, alsook de rest van de wereld, ingelicht over zijn verdere plannen. “Een gedeeltelijke militaire mobilisatie” en het gebruik van “alle middelen die ons ter beschikking staan”, zo zei Poetin. “Poetin is duidelijk in het nauw gedreven”, zo zegt Ruslandkenner Carolien van Nunen bij HLN LIVE.

12:59