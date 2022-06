Russen blijven Donbas-regio aanvallen met “maximale intensiteit”

Amerikaan­se meisje van 9 overleeft zeldzame poe­ma-aan­val

Een Amerikaans meisje van negen jaar dat aan het kamperen was in de staat Washington, in het noordwesten van de Verenigde Staten, heeft een aanval van een poema overleefd. Dat meldt haar oom online, nadat hij een crowdfundingoproep deed ten voordele van het kind. Poema’s vallen slechts zeer zelden mensen aan.

31 mei