Russen bestoken Kiev met droneaanvallen, opnieuw belangrijke infrastructuur beschadigd

Brits leger helpt tijdens stakingen: soldaten besturen ambulances en vervangen grensbewa­kers

Het Britse leger staat de komende dagen in voor het crisismanagement in de sectoren die getroffen worden door stakingen. Maar liefst 1.200 strijdkrachten zullen bijspringen in de gezondheidszorg en de grensbewaking. Dat heeft het Britse regering aangekondigd.

18 december