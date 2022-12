Russen bestoken Kiev en omgeving met resem Iraanse drones: opnieuw belangrijke infrastructuur beschadigd, 2 gewonden

Rusland viel deze ochtend Kiev en omgeving aan met drones. Daarbij is de kritieke infrastructuur in en om de Oekraïense hoofdstad geraakt. Volgens de burgemeester van Kiev proberen technici de elektriciteitsvoorziening en de verwarming te herstellen. In sommige buurten wordt de stroom ook bewust onderbroken als voorzorgsmaatregel vanwege het instabiele net.



Het luchtalarm in Kiev klonk een groot deel van de nacht. In de regio vielen twee gewonden en raakten volgens de gouverneur ook meerdere huizen beschadigd. In de hoofdstad zelf zou niemand gewond zijn geraakt.