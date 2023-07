“Russen beschoten Charkov 3 keer op een dag”: 1 dode, verschillende gewonden

Oleh Sinehubov, de gouverneur van Charkov, liet later op Telegram weten dat een twintiger om het leven was gekomen tijdens een tweede aanval. Ook deze keer werden S-300-raketten ingezet. Sinehubov zei dat er brand was uitgebroken en dat drie mannen met granaatscherfwonden in het ziekenhuis waren opgenomen en dan één persoon ter plekke was behandeld.

Bij Russische beschietingen van een wijk in Charkov, de grootste stad in het oosten van Oekraïne, is vandaag een man omgekomen en zijn verschillende mensen gewond geraakt, aldus lokale functionarissen. De stad zou vandaag wel drie keer beschoten zijn geweest.

De toekomst van het huurlingenleger is onduidelijk sinds WagnerbaasJevgeni Prigozjin eind juni kortstondig in opstand kwam tegen de regering van de Russische president Vladimir Poetin. Maar Wagners activiteiten in het buitenland, met name in Syrië en enkele Afrikaanse landen, zijn niet publiekelijk in twijfel getrokken.

Enkele honderden "ervaren" Wagner-strijders zijn aangekomen in de Centraal-Afrikaanse Republiek om te helpen een referendum op 30 juli in goede banen te leiden, meldt het Russische huurlingenleger. Het bewuste referendum gaat over een grondwetswijziging die een derde ambtstermijn voor president Faustin Archange Touadera mogelijk maakt.

Maar Oekraïne ontkent dat nu met klem. "Zij (Simonian en Sobtsjak, red.) beïnvloeden niets. Ze spelen geen rol in wat vandaag gebeurt, niet in de context van de oorlog in zijn geheel, noch in de context van Rusland dat zijn globale positie verliest", verklaarde presidentieel adviseur Michajlo Podoljak vandaag aan een Oekraïense televisiezender..

De Russische president Vladimir Poetin is ontevreden over de voorwaarden van de deal, omdat Russische voedselproducenten last zouden hebben van westerse sancties. Hij wil bijvoorbeeld dat Russische banken weer toegang krijgen tot het internationale SWIFT-betalingssysteem, zodat de agrarische sector weer financiering krijgt en kan handelen. Daarnaast wil Moskou weer gebruik kunnen maken van een ammoniakpijplijn door Oekraïne die werd afgesloten na de Russische invasie.

Uit de haven van de Zuid-Oekraïense stad Odesa is vandaag het laatste graanschip uitgevaren voordat maandag de graandeal afloopt. Een jaar geleden spraken Oekraïne en Rusland met Turkije en de Verenigde Naties af dat graanschepen over de Zwarte Zee mogen varen zonder tegengehouden te worden door oorlogsschepen. Het Kremlin wil echter niet zomaar met een nieuwe verlenging van de overeenkomst akkoord gaan.

Vorige maand startte Oekraïne met zijn langverwachte tegenoffensief nadat het westerse wapens had opgeslagen en zijn offensieve troepen had versterkt. Kiev geeft echter toe dat het tegenoffensief traag gaat.

In de regio Charkiv "valt de vijand al twee dagen op rij actief aan in Koepjansk", aldus de viceminister verder. "We bevinden ons in een defensieve positie. Er wordt hevig gevochten en de posities veranderen meerdere keren per dag."

Aan de zuidelijke flank rond Bachmoet boeken de Oekraïense troepen dagelijks vooruitgang, verklaart Maljar. "Op de noordelijke flank proberen we onze posities te behouden, maar de vijand valt aan", zegt ze nog. Bachmoet in de oostelijke regio Donetsk viel na maandenlange gevechten in handen van de Russen. De stad, die ooit 70.000 inwoners telde, is nu bijna volledig verwoest.

Oekraïne zegt vandaag dat zijn troepen vooruitgang hebben geboekt in de buurt van de stad Bachmoet. Dat meldt viceminister van Defensie Hanna Maljar op Telegram. In de buurt van de stad Koepjansk lijken de Russen dan weer de bovenhand te halen.

Voor Zuid-Korea is de situatie in Oekraïne delicaat. De Koreanen hebben economische banden met Rusland - in 2022 was het nog de vijftiende handelspartner - en Moskou heeft bovendien heel wat invloed bij de Noord-Koreanen.

Zuid-Korea, officieel nog steeds in oorlog met Noord-Korea, kent een belangrijke productie van wapens, compatibel met de NAVO-wapensystemen. Het gaat bijvoorbeeld om tanks, artillerie en obussen, waar momenteel zeer veel vraag naar is.

Zuid-Korea geldt als de op acht na grootste wapenexporteur ter wereld. Tot nu toe zond het land humanitaire steun aan Oekraïne en verkocht het tanks en artillerie aan buurland Polen, een trouwe bondgenoot van Oekraïne. Zuid-Korea hanteert al lang een beleid om geen wapens te leveren aan conflictregio's. De VS, Europese bondgenoten en Oekraïne zelf vroegen reeds herhaaldelijk om met meer steun over de brug te komen.

Oekraïne was volgens persbureau Reuters niet direct bereikbaar voor commentaar op de aanval op het Krim-schiereiland, dat Rusland in 2014 annexeerde.

"Er zijn geen objecten in de stad of in het kustgebied beschadigd", schrijft Mikhail Razvozhayev, de gouverneur van Sebastopol, op het sociale medium.

Russische luchtafweertroepen en de Russische militaire vloot in de Zwarte Zee hebben zondagochtend acht Oekraïense drones onderschept boven de haven van de stad Sebastopol op de Krim. Dat stelt een op dat schiereiland door Moskou geïnstalleerde gouverneur in een bericht op Telegram.

Er zijn nog geen details over de omvang van de aanval of mogelijke schade als gevolg van de aanvallen op het Krim-schiereiland, dat Rusland in 2014 annexeerde.

Britse defensieminister wil mandaat opgeven

De Britse minister van Defensie, Ben Wallace, is van plan om af te treden bij de volgende herschikking van de regering. Dat zei hij in een interview met 'The Sunday Times'.

Wallace speelde een belangrijke rol bij de Britse reactie op de Russische invasie van Oekraïne. Hij is sind juli 2019 defensieminister en staat bekend als een bondgenoot van oud-premier Boris Johnson. Hij overleefde de zeer korte termijn van Johnsons opvolger Lizz Truss en bleef ook op post onder huidig eerste minister Rishi Sunak. Onder Johnsons voorgangers Theresa May en David Cameron bekleedde Wallace ook al functies in de regering, waardoor hij het regeringslid is dat al het langst onafgebroken op post is.

Sunak zou volgens Britse media van plan zijn om in september zijn regering opnieuw te herschikken. Dat is het moment waarop Wallace er de brui aan wil geven. Hij zal bij de volgende parlementsverkiezingen ook niet meer opkomen, geeft hij te kennen. "Ik ben in 1999 in de politiek gegaan in het Schotse parlement. Dat is 24 jaar. Ik heb meer dan zeven jaar met drie telefoons langs mijn bed doorgebracht", aldus Wallace aan 'The Sunday Times'.

Eerder had de Britse defensieminister zijn interesse geuit voor de post van secretaris-generaal van de NAVO. Het mandaat van de huidige topman van de westerse defensie-alliantie Jens Stoltenberg werd begin deze maand echter met een jaar verlengd tot 1 oktober 2024.