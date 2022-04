"Russen bereiden grootscheepse aanval voor in regio Loehansk” - Witte Huis: “Deze week nieuwe sancties tegen Rusland”

Rusland heeft de VN-Veiligheidsraad opgeroepen in spoedzitting bijeen te komen om zich uit te spreken over de gebeurtenissen in Boetsja, waar na de terugtrekking van de Russen honderden lichamen van burgers werden ontdekt. Er komt echter geen extra zitting. De Oekraïense president Zelensky beschuldigt Rusland van “genocide”. Mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch en verschillende wereldleiders spreken van oorlogsmisdaden of genocide, terwijl Moskou ontkent burgers te hebben vermoord. Herlees het liveblog van maandag 4 april hier.