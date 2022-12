Ruslandkenner: ”Oorlog snel beëindigen of bevriezen is geen optie voor Poetin, in beide gevallen moet hij vrezen voor zijn macht”

Voor Johns Hopkins-professor en Ruslandkenner Sergey Radchenko is het klaar en duidelijk: de hoop op een snel einde van de oorlog is pure wishful thinking . Vladimir Poetin denkt dat hij een goede kans maakt om tijdens een langdurige oorlog stand te houden als leider en zijn doelen te bereiken “door methodische wreedheid en doorzettingsvermogen”.

De Britse historicus Sergey Radchenko van de Johns Hopkins Universiteit in Washington probeert in de huid te kruipen van de Russische president. In zijn gastbijdrage voor de Britse ‘Spectator’, waar ook de Duitse krant ‘Bild’ dieper op ingaat, schrijft Radchenko dat Poetin weet “dat de oorlog voor hem tot nu toe niet goed is verlopen”. “Maar dat het ook niet catastrofaal fout is gegaan - nog niet.”

Ondanks alle nederlagen is het Russische rijk niet ingestort en is er geen opstand geweest. “Rusland houdt stand. Het past zich aan zijn nieuwe realiteit aan. De elites hebben hun lot aanvaard en zich rond de ‘tsaar’ geschaard”, stelt Radchenko vast.

“Kremlin is geen plaats voor verliezers”

De oorlog snel beëindigen of bevriezen is dan ook geen optie voor Poetin, aldus de historicus. In beide gevallen zou Poetin moeten vrezen voor zijn macht. Aangezien Rusland “gebouwd is op de mythe van onoverwinnelijkheid”, is het te gevaarlijk voor de Russische leider om zijn nederlaag toe te geven, meent hij. “Zolang de hoop op dé overwinning levend blijft, zal het volk achter de ‘tsaar’ blijven staan. Maar zodra hij toegeeft, zullen ze zich van hem afkeren.” Want: het Kremlin is “geen plaats voor verliezers”.

Tijd rekken

Het Oekraïense leger wacht tot de lente om een offensief te beginnen en de Russen te verdrijven. Dit komt omdat de Oekraïners “begrijpen dat zij op lange termijn in het nadeel zijn”. “Ze zijn afhankelijk van Amerikaanse vrijgevigheid.” Ze zijn afhankelijk van het Westen om militair en economisch te overleven, schrijft de Johns Hopkins-professor. Daarom wil Poetin vertrouwen op de “oorlogsmoeheid” van het Westen - en tijd rekken.

Zelfvertrouwen

De Russische president van zijn kant probeert immers ook in het hoofd van het Westen te kruipen. “Als Poetin de wereld door onze ogen bekijkt, ziet hij dan een onwrikbare overtuiging en een bereidheid om tot het randje te gaan?” vraagt de historicus zich af. “Waarschijnlijk” meent Poetin van niet - en dat is precies wat “bijdraagt aan zijn zelfvertrouwen”.

Daarom moet het Westen zich ook “schrap zetten voor een pijnlijke strijd die jaren kan duren voordat de oorlog op de een of andere manier ten einde komt”, besluit Radchenko.

