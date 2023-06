Ruslandexperte over opstand van Prigozjin: “Russische elite zal duidelijk moeten maken wat te kiezen”

“Prigozjin heeft een rode lijn overschreden, zoals Poetin in zijn speech ook aangaf. Mogelijk dacht hij enige ruimte te hebben, maar de breuk tussen die twee is compleet”, aldus Laenen. Hoe dit gaat aflopen? Laenen wijst er in de eerste plaats op dat het moeilijk is om een echt zicht te hebben op de situatie. “De ontwikkelingen zijn nog zeer pril.” Toch komt het voor haar als een verrassing binnen. Er was al langer een machtsstrijd tussen Prigozjin en de defensieminister - met onder andere kritiek op het uitblijven van wapenleveringen. “Nu is de escaltie compleet. Poetin kan niet meer afzijdig blijven. We moeten dit heel nauwgezet opvolgen.”

Afgaande op de berichten - Laenen had vandaag nog geen contacten met Russische gesprekspartners - lijkt de opmars van Prigozjin verder opvallend vlot te verlopen. “We hebben de afgelopen tijd wel vaker ons beeld over het Russische leger en de Russische ordediensten moeten bijstellen. De oorlog in Oekraïne verliep helemaal niet zoals Moskou had verwacht of verhoopt. Rusland is bovendien het grootste territorium om te verdedigen. Intern is er zeker grote paniek in het Kremlin”, zegt dr. Laenen nog. De Russische elite zal duidelijk moeten maken wat te kiezen.