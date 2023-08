Ruslandexperte Carolien van Nunen over crash van Wagner-baas: “Als het allemaal klopt, is het waarschijnlijk geen vergissing van de Russen"

Sommige bronnen suggereren dat het vliegtuig mogelijk is neergehaald door de Russische luchtmacht. “Je had die muiterij eind juni en toen dacht iedereen dat Prigozjin niet lang meer zou leven, en er een afrekening zou komen. Er wordt natuurlijk in die richting gedacht. Dat is niet verwonderlijk, gezien de locatie van het ongeluk,” verduidelijkt Carolien van Nunen.

Het vliegtuig is opgestegen in Moskou en was onderweg naar Sint-Petersburg, een afstand van ongeveer 200 tot 300 kilometer. De ramp vond plaats ten noordwesten van Moskou. “De locatie van de crash is opvallend, omdat het niet nabij het front of de grens met Oekraïne is. Dit maakt het minder waarschijnlijk dat het een vergissing zou zijn.”