Ruslandexpert Derk Sauer over de oorlog: “Als Oekraïne zich zou overgeven, dan houden de Russen helemaal als beesten huis”

KIJK. Zo’n 100 walvissen zwemmen in hartjes­vorm, enkele uren later zijn ze allemaal dood

Het lijkt wel een fragment uit een fantasierijke romcom: zo’n 100 walvissen zwemmen op enkele vierkante meters in de vorm van een hartje. Maar iets later blijkt dat het schouwspel een luguber voorteken is. De grienden spoelen massaal aan op een strand in West-Australië en sterven. Wetenschappers breken zich het hoofd over de oorzaak van het stranden en het ongewone tafereel dat eraan voorafging.