Rusland ziet mutaties van het coronavirus opduiken in Siberië

Poederbrie­ven bij twee vestigin­gen van DPG Media en ziekenhuis in Nederland

14:09 Op zeker drie adressen in Nederland zijn vandaag poederbrieven bezorgd. De eerste werd aangetroffen bij een drukkerij van DPG Media in Best (Noord-Brabant). Later bleken ook een DPG Media-gebouw in Amsterdam en het Ikazia Ziekenhuis in Rotterdam dit soort brieven ontvangen te hebben. Het bleek telkens om vals alarm te gaan.