Rusland zet ook tieners in om Poetins propaganda te verspreiden

Met het doel om de volledige controle te krijgen over de Donbas en het zuiden van Oekraïne, stuurt Rusland ook vanuit bezette Oekraïense regio’s propaganda de wereld in. Om het personeelstekort in die propagandamachine op te lossen, worden zelfs tieners aangenomen als ‘oorlogsjournalisten’.

Het Russische leger wilde totale controle over de Donbas en het zuiden van Oekraïne, klonk het in april 2022. Alexander Malkevich, die nauwe banden heeft met Wagnerbaas Jevgeni Prigozjin, kreeg de opdracht om verschillende pro-Russische televisie- en radiostations op te richten in Oekraïense steden die door de oorlog verwoest werden. Zuid-Oekraïne werd overspoeld met propaganda die de retoriek van het Kremlin moest opvoeren en het verleden van Oekraïne moest uitwissen.

Alexander Malkevich, die onder westerse sancties staat voor het verspreiden van desinformatie, is het brein achter ‘Tavria TV’ in Cherson, ‘Za TV’ in Melitopol en ‘Mariupol 24' in de oostelijke regio Donetsk. Het zijn allemaal zenders die strikt de propagandaverhalen van het Kremlin volgen. Zo herinnerde Tavria TV kijkers recent nog aan de redenen die Moskou naar voren schuift om de oorlog tegen Oekraïne te rechtvaardigen. “Het was een gedwongen stap. Moskou had geen andere keuze”, klonk het.

16 en ‘oorlogsjournalist’

Omdat Malkevich te maken kreeg met een acuut tekort aan mensen die voor zijn zenders wilden en konden werken, richtte hij een “mediaschool” op in Cherson. Hij werd daarnaast het hoofd van de journalistieke afdeling aan een plaatselijke universiteit en schreef een boek genaamd ‘Echte Russische journalistiek voor nieuwe regio’s’ die bestemd was voor toekomstige medewerkers in de door Rusland bezette regio’s van Oekraïne. Sommige van die medewerkers zijn nog tieners, zoals twee meisjes die op 16-jarige leeftijd al werden aangenomen bij ‘Za TV’ en ‘Tavria TV’.

Volledig scherm "De jongste oorlogsjournalist van Rusland" neemt een award in ontvangst van de Russische president Vladimir Poetin. © Telegram Tavria TV

Malkevich verhuisde in de zomer van 2022 naar Cherson, die in september vorig jaar onwettig werd geannexeerd door Rusland. Tijdens een inval van de Oekraïense strijdkrachten moest hij echter vluchten met zijn personeel. Tijdens de evacuatie werd één personeelslid gedood, en raakte ook een van de tienerverslaggevers gewond. Die laatste ontving later een Orde van Dapperheid van president Poetin en staat bekend als de “jongste oorlogsjournalist van Rusland”.

