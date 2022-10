Rusland zet moederbedrijf van Facebook en Instagram op lijst van terroristische en extremistische organisaties

“Een aandeel in Meta kostte vorig jaar nog 380 dollar, vandaag minder dan de helft”: onze geldexpert geeft advies om te beleggen in virtual reality

Wat in de echte wereld vaak niet kan omdat het te duur is of simpelweg onmogelijk, dat kan in de virtuele wereld wel. Virtual reality (VR) spreekt dan ook tot de verbeelding en de toepassingen vinden onder meer hun weg in de wereld van ‘gaming’. Gaming is al big business, virtual reality nog niet echt. Maar er wordt veel van verwacht. Over enkele jaren zouden er al meer dan 200 miljoen gamers virtual reality gebruiken. Hoe kan je daar als belegger geld aan verdienen? Onze geldexpert Pascal Paepen geeft advies, zowel voor hardware (apparatuur) als software.

