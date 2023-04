Rusland zet in Oekraïne voor het eerst nieuwe ‘onzichtbare’ gevechtstanks in: “Risicovolle beslissing”

Het Russische leger heeft in Oekraïne voor het eerst zijn nieuwe ‘onzichtbare’ T-14 Armata-gevechtstanks ingezet. Toch is het nog maar de vraag of dit nieuw type het verschil zal kunnen maken op het slagveld. Volgens het Britse ministerie van Defensie hebben de Russen er zelf weinig vertrouwen in.

De T-14 Armata-gevechtstanks worden ingezet om vanop afstand op Oekraïense posities te schieten, maar ze hebben nog niet deelgenomen aan “directe aanvalsoperaties”, zo meldde het Russische persbureau ‘RIA’ dinsdag.

In 2015 beweerden de ontwikkelaars van de T-14 dat het de eerste ‘onzichtbare’ tank ter wereld zou zijn. De T-14 is eigenlijk de opvolger van de T-90 en heeft een onbemande geschutskoepel - die de bemanning vanuit een zwaar gepantserde capsule aan de voorkant van het rupsvoertuig kan bedienen. Hierdoor zou de bemanning grotere overlevingskansen hebben indien het rupsvoertuig wordt geraakt. De tanks halen op de weg een maximale snelheid van 80 kilometer per uur.

RIA zei dat de tanks zijn uitgerust met extra bescherming op hun flanken en dat de bemanningen “gevechtscoördinatie” hebben aangeleerd op oefenterreinen in Oekraïne.

Al is het nog een vraagteken in welke mate deze nieuwe gevechtstanks een meerwaarde kunnen betekenen voor het Russische leger. Mogelijk moet hun inzet vooral bekeken worden in het licht van propagandadoeleinden.

“Slechte staat”

In januari meldde de Britse militaire inlichtingendienst nog dat de Russische troepen in Oekraïne terughoudend waren om de eerste tranche van de tanks te accepteren wegens hun “slechte staat”. De inlichtingendienst concludeerde ook dat elke inzet van de T-14 waarschijnlijk “een risicovolle beslissing” zou zijn voor Rusland.

De T-14 zou het Russische leger ook voor logistieke problemen stellen, aangezien hij groter en zwaarder is dan andere Russische tanks. Zijn voorganger, de T-90, had een lichte bepantsering en was extreem wendbaar op het slagveld. Hij woog 20 ton minder dan de Amerikaanse Abrams-tank, maar dat betekende ook wel dat hij erg kwetsbaar was.

“Wellicht zijn er hoogstens nog maar enkele tientallen exemplaren van de T-14 geproduceerd, terwijl commandanten vermoedelijk weinig vertrouwen hebben in deze rupsvoertuigen”, aldus het Britse leger. “De tank is al elf jaar in ontwikkeling en de productie wordt geplaagd door problemen en vertragingen.”

De T-14 werd voor het eerst onthuld in 2015 en het Kremlin bestelde 2.300 stuks tegen 2020. Maar die deadline werd verschoven naar 2025. In 2015 beweerden de ontwikkelaars van UralVagonZavod dat de T-14-gevechtstank voorzien is van hightech apparatuur die hem zal ‘verbergen’ voor vijandelijke radars. Medebedenker Vyacheslav Khalitov pochte: “We hebben in wezen een onzichtbare tank gemaakt.”

Het persbureau Interfax meldde in december 2021 dat het staatsconglomeraat Rostec was begonnen met de productie van zo’n 40 tanks, met een verwachte levering in 2023 en later.

