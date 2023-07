“Rusland zet in Oekraïne oud militair materieel in als bommen op wielen”

Schokkende beelden tonen hoe jongeman kat van metershoge richel gooit

De politie van het Engelse Carnforth is op zoek naar een jongeman vanwege een schokkende video op Snapchat. Op de beelden is te zien hoe de man een kat van een richel gooit aan een oude steengroeve. Het dier valt metersdiep en smakt hard in het meer. Het is niet duidelijk of de kat vóór de worp nog in leven was. De kans dat ze de val overleefde, is echter klein.