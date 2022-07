Rusland zet 384 Japanse parlementsleden op zwarte lijst

Rusland neemt Krem­lin-criticus Ilja Jasjin in voorlopige hechtenis wegens “versprei­ding valse informatie over het leger”

Een rechtbank in Moskou heeft woensdag opposant Ilja Jasjin in voorlopige hechtenis genomen. Dat heeft een verslaggeefster van het Franse persbureau AFP vastgesteld. De man wordt vervolgd omdat hij in het openbaar de 'Russische operatie’ in Oekraïne had bekritiseerd.

13 juli