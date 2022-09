Rusland zet 25 Amerikanen, onder wie Sean Penn en Ben Stiller, op zwarte lijst

Van Noord-Koreaanse vluchte­ling tot influencer: deze ‘overlopers’ maken het in Zuid-Ko­rea

Een groeiend aantal vluchtelingen uit Noord-Korea heeft de afgelopen jaren een nieuw leven opgebouwd als Youtuber of influencer in Zuid-Korea. De sociale media bieden de ‘overlopers’ financiële onafhankelijkheid én vrijheid om de weg te vinden in hun nieuwe thuisland. Daarover schrijft de Amerikaanse nieuwssite ‘CNN’.

