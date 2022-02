Rusland zegt open te blijven staan voor diplomatieke oplossing, Oekraïne waarschuwt voor verdere Russische agressie

LIVE. VN-ambassa­deur: “Rusland sluit deur van diplomatie nog niet”

Rusland heeft het conflict met Oekraïne verder op spits gedreven met de erkenning van de afvallige Oekraïense regio’s Donetsk en Loehansk als onafhankelijke volksrepublieken. Poetin kondigde ook aan een “vredesmissie” in de regio uit te voeren en de eerste colonne militaire voertuigen is volgens persbureau Reuters al waargenomen in Donetsk. De Oekraïense president Zelensky heeft in een toespraak om “duidelijke en doeltreffende steun van het Westen” gevraagd. De VN-Veiligheidsraad is momenteel in spoedzitting bijeen. Volg de laatste ontwikkelingen omtrent de dreigende escalatie tussen Rusland en Oekraïne in onze liveblog.

5:00