Rusland zegt Oekraïense militairen te hebben vastgezet in Bachmoet, Oekraïne ontkent

Duitsland legt zaterdag laatste kerncentra­les stil

Zaterdag 15 april is een historische dag voor Duitsland. Om middernacht komt er dan na ruim zestig jaar een einde aan het nucleaire tijdperk en worden de laatste drie kernreactoren stilgelegd: Isar 2 in Beieren, Emsland in Nedersaksen en Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg.