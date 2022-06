Rusland zegt dat het 1.355 Oekraïense drones en 3.797 tanks heeft vernietigd

Wij spraken met de man die 5,9 miljoen heeft verzameld om wapens voor Oekraïne te kopen: “Goedkoper dan zelf oorlog moeten voeren”

Het was de opmerkelijkste crowdfunding ooit: die waarmee Litouwse burgers geld inzamelden om wapens voor Oekraïne te kopen. Een initiatief van tv-presentator Andrius Tapinas. “Voorlopig hebben we genoeg”, vertelt hij ons. “Maar we plannen nog iets groots. Want het is goedkoper om nu geld aan Oekraïne te geven, dan ons straks zelf te moeten verdedigen.”

