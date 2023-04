Rusland zal kernwapens in Wit-Rusland tegen de zomer opstellen bij grens met NAVO-lidstaat Polen

President Wit-Rus­land vreest kernoorlog en roept op tot wapenstil­stand in Oekraïne

De president van Wit-Rusland, Alexander Loekasjenko, heeft vrijdag in zijn toespraak tot de natie opgeroepen tot een wapenstilstand in Oekraïne. Hij pleitte ook voor onderhandelingen tussen Moskou en Kiev, "zonder voorafgaande voorwaarden". Loekasjenko, een van de laatste Europese bondgenoten van Poetin, herhaalde ook zijn vrees dat het conflict in buurland Oekraïne kan leiden tot een kernoorlog.