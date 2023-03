Rusland wordt op 1 april voorzitter VN-Veiligheidsraad, Kiev spreekt van "slechte grap"

Russische staatsme­dia voeren Filip Dewinter (Vlaams Belang) op als ‘nucleair expert’: “Wat een grap”

Filip Dewinter kennen we in Vlaanderen als kopstuk van Vlaams Belang, maar in Rusland wordt hij opgevoerd als 'nucleair expert’ in de propagandamedia. Daar zou Dewinter hebben beweerd dat er Amerikaanse kernkoppen in Oost-Europa staan. Volgens de woordvoerder van Vlaams Belang is “alles uit de context getrokken”, Dewinter zelf lacht het 'Russische artikel’ weg op Twitter. “Zoals altijd is de waarheid het eerste slachtoffer van iedere oorlog.”