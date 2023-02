Rusland wist van verrassingsbezoek Biden aan Kiev: “Veiligheidsgaranties gekregen”

Biden zou normaal gezien maandagavond in Warschau landen, gevolgd door een toespraak "tot de Poolse natie" op dinsdagmiddag, aldus de Amerikaanse ambassadeur in Polen Mark Brzezinski. Maar de Amerikaanse president is eerder vandaag aangekomen in Kiev voor een bezoek aan de Oekraïense hoofdstad. Hij werd er onthaald door Volodymyr Zelensky.

De geruchten over een bezoek van Biden laaiden op nadat de straten in het centrum van Kiev vanochtend werden afgesloten voor verkeer. Hij reisde in het geheim met de trein vanaf de grens met Polen, bericht ‘The New York Times’. Ondertussen heeft Biden Kiev weer verlaten.

Er werd de voorbije weken al gespeculeerd dat Biden aan het Poolse bezoek een reis aan Oekraïne zou kunnen koppelen. Het Witte Huis meldde eerder echter dat er geen andere stops gepland staan.

Verschillende vertegenwoordigers van de Amerikaanse regering, en ook Bidens echtgenote Jill, reisden de voorbije maanden al af naar Oekraïne. Biden deed dat – tot vandaag – nog niet, want voor hem gelden over het algemeen nog veel hogere veiligheidseisen.

Ondertussen heeft de Amerikaanse nationale veiligheidsadviseur Jake Sullivan laten weten dat Rusland enkele uren voor vertrek ingelicht werd over het bezoek. Meer details over de aard van die waarschuwing of de Russische respons gaf Sullivan niet, uit veiligheidsoverwegingen. Dmitri Medvedev, voorzitter van de Russische veiligheidsraad, zegt op Telegram dat Biden “veiligheidsgaranties” heeft gekregen, al trad hij daarover ook niet in detail. .

Luchtalarm

Vanochtend herdachten Biden en Zelensky onder andere de Oekraïense slachtoffers van de oorlog. Toen ze samen een kerk verlieten waar ze enkele minuten hadden doorgebracht, weerklonk plots het luchtalarm, maar paniek was er daarbij niet.

In een verklaring van het Witte Huis klonk het dat Biden een ontmoeting had gepland met Zelensky en zijn team om uitgebreid te spreken over de Amerikaanse steun aan Oekraïne. Biden liet al weten dat er later deze week een nieuw Amerikaans hulppakket ter waarde van 500 miljoen dollar wordt aangekondigd. Voorts kan Oekraïne rekenen op nieuwe wapenleveranties waaronder munitie en radarsystemen om luchtaanvallen te detecteren. Met de Oekraïense president Volodymyr Zelensky besprak Biden ook de levering van langeafstandsraketten.

Volgens het Witte Huis is er ook sprake van “extra sancties deze week tegen personen en bedrijven die de oorlogsmachine van Rusland proberen te stimuleren”.

Zelensky verklaarde ten aanzien van de aanwezige journalisten dat beide mannen zouden bespreken “hoe (de oorlog) dit jaar gewonnen kan worden”. Volgens hem toont de militaire steun van de VS aan Oekraïne aan dat “Rusland geen enkele kans maakt om te winnen”. “Dit gesprek brengt ons dichter bij de overwinning”, aldus de Oekraïense president.

Bezoek Polen: “Historisch moment”

Zoals eerder al werd aangekondigd, wordt Biden deze week verwacht in Polen waar hij dinsdag ambtgenoot Andrzej Duda spreekt. De toespraak die hij morgen zal houden, vindt plaats in de oostelijke vleugel van het koninklijk kasteel in Warschau. Volgens de ambassadeur is de keuze voor de Poolse hoofdstad niet toevallig, gezien die in de Tweede Wereldoorlog vrijwel volledig werd verwoest en moest worden heropgebouwd. De symboliek van de heropbouw uit de as heeft een diepe betekenis, aldus Brzezinski.

De ambassadeur benadrukte verder dat Biden naar Warschau zou komen met de boodschap dat het Westen Oekraïne zal steunen "zolang dat nodig is". Hij zei ook dat hij de NAVO-partners wilde geruststellen dat het grondgebied van het bondgenootschap zal worden beschermd.

Brzezinski verwees naar Biden zijn bezoek als een "historisch moment", aangezien dit de tweede reis van de Amerikaanse president naar Polen is in minder dan twaalf maanden tijd.

