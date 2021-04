Rusland wil zijn invloed in Noordpoolgebied uitbouwen

Proces George Floyd: expert noemt geweld dat agent Chauvin gebruikte “gerecht­vaar­digd”

12:10 De advocaat van Derek Chauvin is gisteren tot het offensief overgegaan door zijn eerste getuigen op te roepen met één enkel doel: in de hoofden van de juryleden twijfel zaaien over de oorzaken van de dood van George Floyd om zijn cliënt uit de gevangenis te houden. Een expert noemt het geweld dat Chauvin gebruikte “gerechtvaardigd” en niet “dodelijk”. De jury moet tot een unaniem verdict komen.