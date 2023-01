Rusland wil volgens Oekraïne nog eens 500.000 rekruten extra mobiliseren

Ontbossing Amazone­woud met 150% toegenomen in laatste maand van Bolsona­ro's ambtster­mijn

De ontbossing in het Braziliaanse Amazonegebied is in december, tijdens de laatste maand van president Jair Bolsonaro's ambtstermijn, met 150 procent toegenomen in vergelijking met dezelfde maand in 2021. Dat blijkt uit de officiële statistieken die vrijdag zijn vrijgegeven.

0:49